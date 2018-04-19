Армения по-прежнему заинтересована в Юрченко. Дебюту мешает лимит в РФПЛ

Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Минасян заявил, что их организация заинтересована в том, чтобы голкипер "Тосно" Давид Юрченко защищал цвета армянской национальной команды.



– Насколько знаю, лимит в российском футболе будет обсуждаться после чемпионата мира, так что пока говорить о Юрченко рано, - сказал Минасян. - Хотя понятно, что мы в нем заинтересованы, и президент федерации неоднократно говорил, что хотел бы видеть Давида в сборной Армении, но лимит… Пока остается только ждать.



По данным "СЭ", Юрченко и сам хочет играть за Армению, но не дает согласие федерации из-за лимита на легионеров в премьер-лиге. Если 32-летний вратарь, имеющий армянское гражданство и корни по линии матери, дебютирует за Армению, то автоматически будет считаться легионером в России, что, по его собственному мнению, понизит спрос на него. (Андрей СИЗЯКИН)