12:44 | Футбол — РФПЛ

Аркадий Мкртычев: "Для "СКА-Хабаровска" было принципиально провести матч с "Локомотивом" дома"

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Председатель попечительского совета "СКА-Хабаровска" Аркадий Мкртычев подчеркнул, что для клуба принципиально было провести матч 18-го тура премьер-лиги с "Локомотивом". Он отметил, что клуб сделает все, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно.

– 27 ноября "СКА-Хабаровск" встретится с "Локомотивом" на домашнем стадионе, – написал в своем Твиттере Мкртычев. – Много было разговоров о погодных условиях, но губернатору края удалось отстоять игру именно в Хабаровске, для нас это принципиальный момент. Мы сделаем все, чтобы игрокам и болельщикам было комфортно!

Дополнительная информация

https://twitter.com/a_mkrtychev/status/934274380091158528

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Молодцы что не легли под девачек!

12:58

Щукин

Зачем? СКА - в жопе. Это - местнический эгоизм! Как он сделает зрителям комфортно при минус 15? Пригласит всех в свою ВИП-ложу? Игра в Хабаровске - против интересов российского футбола.

12:57