Аркадий Мкртычев: "Для "СКА-Хабаровска" было принципиально провести матч с "Локомотивом" дома"

Председатель попечительского совета "СКА-Хабаровска" Аркадий Мкртычев подчеркнул, что для клуба принципиально было провести матч 18-го тура премьер-лиги с "Локомотивом". Он отметил, что клуб сделает все, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно.

– 27 ноября "СКА-Хабаровск" встретится с "Локомотивом" на домашнем стадионе, – написал в своем Твиттере Мкртычев. – Много было разговоров о погодных условиях, но губернатору края удалось отстоять игру именно в Хабаровске, для нас это принципиальный момент. Мы сделаем все, чтобы игрокам и болельщикам было комфортно!