Аркадий Дворкович: "В РЖД отказались от увеличения бюджета "Локомотива"

Вице-премьер РФ и председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович отметил, что компания отказалась увеличивать бюджет "Локомотива" после того как Президент России Владимир Путин поручил сократить государственное финансирование профессионального спорта. Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что бюджет клуба на 2016 год составил 4,6 миллиарда рублей.

– Каждая государственная компания смотрит, как можно наиболее рационально использовать соответствующие средства, – цитирует RNS Дворковича. – Например, в РЖД мы отказались от увеличения бюджета "Локомотива". В целом, бюджеты во всех клубах находятся под пристальным вниманием, этим занимаются все госкомпании, так что поручение президента выполняется.

Что касается государства – приоритет отдается массовому спорту, физической культуре, а не профессиональному спорту.