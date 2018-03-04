Аркадий Дворкович: "У "Спартака" еще остались шансы на чемпионство"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 21-тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком", который завершился вничью (0:0) отметил, что после этой встречи у красно-белых еще есть шансы на чемпионство. По мнению Дворковича, со стадиона желтый мяч на белом от снега поле был виден хорошо.
- Главный матч оставшейся части сезона проводили в трудных погодных условиях, и даже аншлаг не собрали…
- Я думаю, лет через десять-пятнадцать все стадионы будут с крышами, и будет лучше. Сейчас неизбежно, что некоторые матчи проходят в таких условиях.
- После этой встречи есть у "Спартака" шансы на чемпионство?
- Конечно, есть. У железнодорожников, конечно, больше шансов.
- Можно говорить, что судьба чемпионата решена?
- Конечно, "Локомотив" оторвался довольно серьезно. Остальные четыре команды имеют равные шансы. Будет хорошая борьба за места в Лиге чемпионов.
- Видели мяч на поле? Его было трудно разглядеть.
- Я видел, но говорили, что по телевизору было плохо видно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
КОТЛИН
Вот и переходили бы на этот формат чемпионата через эти годы. А сегодня ни аншлага. Ни игры. ! А болельщиков жаль.
20:11 4 марта
Tribunal Z
да нет никаких шансов у Спартак, забудьте. А после позорных поражений в еврокубке так и людям наверное смотреть в глаза стыдно должно быть
20:04 4 марта
Есть мнение...
Дворкович - Я думаю, лет через десять-пятнадцать все стадионы будут с крышами... Нас ждут десять лет блестящих побед?
19:31 4 марта