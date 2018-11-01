Аркадий Дворкович: "Спартаку" удачи, а Глушакову решения разнообразных проблем мирным путем"

Бывший председатель оргкомитета "Россия-2018", а ныне руководитель Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отметил, что сложившаяся ситуация в московском футбольном клубе "Спартак" является неприятной.

22 октября "Спартак" объявил об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры, который привел ее к чемпионству по итогам сезона-2016/17. И. о. главного тренера "Спартака" назначен Рауль Рианчо​.

– Мне неприятно, потому что это напрямую влияет на качество игры, надеюсь, что решение руководства клуба окажет положительное влияние, – цитирует ТАСС Дворковича. – С огромным уважением отношусь к Массимо, хотя в последнее время он не смог удержать обстановку в команде по разным причинам. Я не был внутри команды и не могу сказать, что больше повлияло. Надеюсь, что ситуация будет разрешена, желаю "Спартаку" удачи, а Денису Глушакову решения разнообразных проблем мирным путем.