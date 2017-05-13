Аркадий Дворкович: "Со стороны совета директоров РЖД будет полная поддержка "Локомотива" в финансовом плане"

Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович сообщил, что совет директоров компании будет оказывать полную поддержку московскому "Локомотиву". В 2016 году бюджет клуба составлял 5,4 млрд рублей без учета вычета налогов.

– В следующем сезоне "Локомотиву" предстоит сыграть в Лиге Европы, – приводит ТАСС слова Дворковича. – Я не вмешиваюсь в клубную политику, но со стороны совета директоров будет полная поддержка, чтобы сохранить стабильность в финансовом плане.

Напомним, что "Локомотив" стал обладателем Кубка России, обыграв в финале "Урал" (2:0). В премьер-лиге команда Юрия Семина идет на восьмом месте в турнирной таблице. Сегодня "Локомотив" сыграет с "Оренбургом" в матче 28-го тура чемпионата России. "СЭ" будет вести трансляцию этой игры. Начало – в 19.30 по московскому времени.