Аркадий Дворкович: "С бюджетом "Локомотива" можно занимать хорошие места"

Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович отметил, что бюджет "Локомотива" стабильный, и с ним можно занимать хорошие места. Он также добавил, что клубу необходимо подтягивать свою молодежь.

– Моя оценка такая: финансовая ситуация стабильная. Конечно, клубу хотелось бы иметь большие ресурсы и возможности, но я думаю, что и со стабильным бюджетом можно завоевывать хорошие позиции, – приводит ТАСС слова Дворковича. – В целом игра команды неплохая, очень хорошая организация игры, все делается системно, созданы все условия. Понятно, что любому тренеру хочется усиления, но и сейчас команда способна бороться за еврокубковые места, а это задача, которая ставится на сезон.

Каждому клубу надо подтягивать молодежь, это мы видим сегодня, например, в ЦСКА – Чалов, Жамалетдинов, Головин. Это отличная история успеха и доказательство того, что так можно строить команду. При этом надо иметь какое-то количество зарубежных игроков, которые показывают пример, как, например, Витинью – он сейчас лидер атаки ЦСКА.

После семи туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче команда дома примет "Урал", встреча пройдет 26 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

В минувшем сезоне железнодорожники выиграли Кубок страны и получили возможность сыграть в розыгрыше Лиги Европы сезона-2017/18.