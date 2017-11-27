Аркадий Дворкович: "Прошу болельщиков "Спартака" внимательнее относиться к своим игрокам"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (3:1) отметил что ему понравилась игра. Он также надеется на то, что Дмитрий Комбаров, который покинул поле на электрокаре из-за повреждения, не получил серьезной травмы.

– Конечно, "Спартак" в этом сезоне часто пропускает в конце, но сегодня было видно, что бились до последней секунды, – отметил Дворкович. – Игра очень понравилась, все боролись до конца. Конечно, если забивают третий гол на последних секундах, значит итог всего матча закономерен. У Дмитрия Комбарова небольшая травма, надеюсь, что все будет в порядке.

Но хочу попросить спартаковских болельщиков относиться внимательнее к своим же игрокам. Сегодня, например, Александру Селихову из-за дыма не было видно мяча, а были два опасных момента подряд.

– Что думаете об игре в такой мороз, как сегодня?

– У нас страна большая и явно не южная, поэтому неизбежно играть в холодную погоду. Такое случается везде, надо спокойнее к этому относится. Должен быть четкий регламент, когда температура ниже определенного градуса – значит, что выходить на поле нельзя. Но если все в рамках регламента – надо играть. (Александр МУЙЖНЕК)