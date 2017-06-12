Аркадий Дворкович: "Не буду давать советы тренеру "Локо", но главное – подтягивать молодежь"

Глава совета директоров РЖД Аркадий Дворкович подчеркнул, что "Локомотиву" нужно подтягивать свою молодежь. Он также добавил, что у него нет предпочтений по соперникам клуба в Лиге Европы в следующем году.

– В следующем сезоне "Локомотив" стартует в Лиге Европы. Есть ли у вас какие-то предпочтения по соперникам? – вопрос Дворковичу.

– Предпочтений нет. "Локомотив" – крепкая, растущая команда. И вообще, команда не создается за один сезон. Она постепенно перестраивается. Семин – опытный тренер.

– Есть ли какой-то потолок у "Локомотива" в Лиге Европы?

– Как показывает опыт, это такой турнир, в котором может выстрелить любой клуб, даже не самый великий. Но играющий и крепкий. А "Локомотив" всегда был кубковой командой.

– "Локо" требуется серьезное усиление, чтобы удачно провести сезон?

– Лучше, чтобы изменения происходили постепенно. Чтобы появлялись игроки на тех позициях, которые требуют укрепления. Но здесь тренеру виднее. Не буду давать ему советы, но главное – подтягивать свою молодежь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)