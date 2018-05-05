Аркадий Дворкович: "Надеюсь, московские команды займут первые три места в чемпионате"

Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович прокомментировал победу "Локомотива" в чемпионате России сезона-2017/18. Железнодорожники гарантировали себе золото, в субботу дома обыграв "Зенит" (1:0).

- Рад за Семина, он смог сплотить команду. Еще в сентябре говорил, что "Локомотив" может бороться за чемпионство. Говорил, правда, что "Спартак" выиграет Кубок, но этого не произошло. Надеюсь, первые три места займут московские команды, - сказал Дворкович. (Ярослав СУСОВ)

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры