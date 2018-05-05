21:32 | Футбол — РФПЛ

Аркадий Дворкович: "Надеюсь, московские команды займут первые три места в чемпионате"

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Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович прокомментировал победу "Локомотива" в чемпионате России сезона-2017/18. Железнодорожники гарантировали себе золото, в субботу дома обыграв "Зенит" (1:0).

- Рад за Семина, он смог сплотить команду. Еще в сентябре говорил, что "Локомотив" может бороться за чемпионство. Говорил, правда, что "Спартак" выиграет Кубок, но этого не произошло. Надеюсь, первые три места займут московские команды, - сказал Дворкович. (Ярослав СУСОВ)

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mi2s

сначала мы увидим домашнее избиение на ЧМ.

21:53

Andrei777777

А что ? Может , это и неплохо : осенью увидим избиение московских футбольных младенцев в ЛЧ .

21:49

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