Аркадий Дворкович: "На данный момент невозможно уйти от государственного финансирования футбола"

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что отказаться от финансирования государством российского футбола пока нельзя.

- На данном этапе невозможно государству уйти от финансирования профессионального футбола – это приведет к значительно долговременному спаду,- цитирует Дворковича РБК. - Тем не менее должны быть выстроены правила игры. Нужно найти правильный баланс между государством и частным бизнесом, между интересами наших клубов на международной арене и интересами российского чемпионата.

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