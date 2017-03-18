19:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Аркадий Дворкович:
"Локомотив" постепенно строится,
но Кубок России надо выигрывать"

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Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович после матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" (1:1) отметил, что хозяева показали отличную игру, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Он подчеркнул, что железнодорожники в этом сезоне должны завоевать Кубок России.

- Игра отличная, результат закономерный, - отметил Дворкович. - За один год ничего не бывает, команда постепенно строится.

"Локомотиву" нужно сконцентрироваться на построении команды, но Кубок России надо выигрывать. 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
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