Аркадий Дворкович: "К Юрию Семину в "Локо" полное доверие"

Вице-премьер РФ и глава совета директоров РЖД Аркадий Дворкович подчеркнул, что верит в главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Специалист в четвертый раз в карьере принял железнодорожников этим летом, сменив Игоря Черевченко.

- Главный тренер "Локомотива" - опытнейший человек, я к нему отношусь с огромным уважением. Мы вместе даже в футбол играли, - цитирует "Р-Спорт" Дворковича. - Думаю, у него получится повысить уровень организации и дисциплины в команде, сформировать базу для последующего роста. В любом случае, команды создаются несколько лет, ему в этом году нужно создать необходимую базу для этой работы. А дальше уже посмотрим. Но к нему доверие полное есть, конечно.

Перед командой поставлена задача вернуть на трибуны зрителей прежде всего. И красивой игрой, и отношением к делу, и организацией работы клуба. Все это сейчас делается, надеюсь, в матче со "Спартаком" будет аншлаг.