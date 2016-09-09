Аркадий Дворкович: "К Юрию Семину в "Локо" полное доверие"

Вице-премьер РФ и глава совета директоров РЖД Аркадий Дворкович подчеркнул, что верит в главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Специалист в четвертый раз в карьере принял железнодорожников этим летом, сменив Игоря Черевченко.
- Главный тренер "Локомотива" - опытнейший человек, я к нему отношусь с огромным уважением. Мы вместе даже в футбол играли, - цитирует "Р-Спорт" Дворковича. - Думаю, у него получится повысить уровень организации и дисциплины в команде, сформировать базу для последующего роста. В любом случае, команды создаются несколько лет, ему в этом году нужно создать необходимую базу для этой работы. А дальше уже посмотрим. Но к нему доверие полное есть, конечно.
Перед командой поставлена задача вернуть на трибуны зрителей прежде всего. И красивой игрой, и отношением к делу, и организацией работы клуба. Все это сейчас делается, надеюсь, в матче со "Спартаком" будет аншлаг.
Лаваш
Platinum1991, с тобой все нормально?
15:47
Vittorio-049
В своё время на матче Россия-США по теннису (Кубок Девиса), среди белого дня в пятницу на трибуне восседал Премьер- министр Черномырдин (в ту пору) и куча министров и прочих деятелей. Сидящие представители иностранных компаний посмеивались о обсуждали, что им точно делать нечего. Ну нет проблем в стране. Тоже и сегодня. Как ни посмотришь С-Э - сплошные эксперты спорта :) :) Им в фанзонах сидеть и обсуждать...... А не в больших кабинетах
15:19
Platinum1991
Пусть Локомотив пригласит Романа Широкова! Вот кто СИЛЬНО поможет Локомотиву в средней линии и ОТЛИЧНОЙ распасовкой будет помогать Локомотиву забивать голы! Роман Широков ВО СТО КРАТ лучше скандалиста Денисова! Палыч! Приглашай Романа Широкова в Локомотив! Года три-четыре он может отыграть на высоком уровне и помочь добиться Локомотиву поставленных целей! Стабильный игрок! Отлично видит поле! Отличные выдаёт пасы и САМ может ЗАБИТЬ! Локомотив только выиграет от этого! Это РЕАЛЬНОЕ усиление! Игрок опытный и мастеровитый и ВПОЛНЕ пригодится Локомотиву ко футбольному двору! Дело говорю! Приглашайте! Роман Широков РЕАЛЬНО поможет Локомотиву выйти на НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ уровень! Сейчас в Локомотиве командует футбольным парадом Юрий Сёмин и он понимает толк в российском футболе! Всё, что Локомотив достиг к этому времени БОЛЬШАЯ ЗАСЛУГА ПАЛЫЧА! И написана эта история ЗОЛОТЫМИ буквами в историю российского ФУТБОЛА! Благодарим Юрия Сёмина за большой вклад в развитие футбольной России и клуба Локомотив! Желаем нашему всероссийскому ЛЮБИМЦУ Палычу больших достижений в футболе вместе с командой Локомотив! Время идёт, а Палыч своё дело знает и УВЕРЕННО ведёт Локомотив к новым вершинам футбольного мастерства и побед в чемпионате футбольной России. Пусть все планы, которые наметил Палыч будут исполнены и футбольный Локомотив засверкает НОВЫМИ футбольными чемпионскими и кубковыми КРАСКАМИ на радость всем НАМ! Юрий Сёмин РЕАЛЬНО поможет Локомотиву выйти на НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ уровень! Время ВПЕРЁД! Время - деньги, а деньги надо беречь и НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - спортивная и ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
15:15
Vittorio-049
Ещё один специалист в области футбола и спорта! Впечатление , что на основной (пока) работе делать нечего :) Наверное так и есть!!! Да и что они могут?:), только болтаться на спортивных сайтах :)
14:58