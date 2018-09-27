12:02 | Футбол — РПЛ

Ари: "Забить со штрафного мне помог Галицкий"

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Форвард "Краснодара" Ари сказал, что забил со штрафного в матче чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:0) благодаря президенту клуба Сергею Галицкому.

 - Забить со штрафного мне помог президент нашего клуба. Это Сергей Галицкий посоветовал мне попробовать себя в роли исполнителя стандартов. Он обратил внимание на то, что у нас чем-то похожи физические данные со спартаковцем Фернанду, который слывет мастером штрафных. И я начал отрабатывать подобные удары на тренировках, - сказал футболист в интервью официальному сайт клуба. - Получалось неплохо, и вот первая же попытка в игре стала результативной. Спасибо Сергею Николаевичу за его совет и за его доверие.

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