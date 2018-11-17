Ари: "Я три раза был близок к тому, чтобы уехать из России"

Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что до последнего верил, что попадет в сборную России. Форвард бразильского происхождения был вызван в национальную команду на ноябрьские матчи и дебютировал в товарищеском матче с Германией (0:3).

– Если ты о чем-то мечтаешь, то необходимо верить до конца. Если бы я думал, что уже нет шансов сыграть за сборную, опустил голову, то всего этого и не случилось бы, – цитирует championat.com Ари. – Я вообще три раза был близок к тому, чтобы уехать из России.

– Это когда?

– После этапов в "Спартаке", "Краснодаре" и "Локомотиве". Были варианты в других лигах. Но я хотел оставаться рядом с дочкой и добиться своей цели. Я счастлив, что именно так сложилось.