Ари: "Все знают, что судьи всегда помогают московским командам. Промес наступил мне на ногу"

Форвард Ари сказал, что нападающий Квинси Промес фолил на нем в штрафной площади во время матча 4-го тура российской премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" (0:1).

- Это был очень важный матч для нас, так как он был первым в сезоне на домашнем стадионе. Обидно проигрывать, - сказал Ари. - Эпизод с моим удалением? Все знают, что судьи всегда помогают московским командам. Сначала "Спартак" сыграл рукой в своей штрафной, а в моменте со мной был чистый пенальти. Промес наступил мне на ногу. Сложно играть при таких судьях. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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