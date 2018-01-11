Ари: "Во второй части сезона у "Локомотива" каждый матч будет как финал"

Нападающий "Локомотива" Ари отметил, что во второй части сезона борьба за чемпионство в чемпионате России начнется заново. Он также добавил, что через два года хочет начать производить свою спортивную форму.
– Уже выкинули из головы триумфальный первый круг? Все начинается заново?
– Естественно, приятно смотреть в таблицу. Но все ребята знают, что сейчас у нас впереди очень важная игра со "Спартаком", самая первая. Да и потом каждый матч – как финал, – сказал Ари.
– У вас есть любимая страна для проведения сборов?
– Испания, Турция, ОАЭ – везде хорошо! Тепло и комфортно. Неважно, где именно работать.
– У вас теперь именная коллекция одежды "Arigooll". Будете развивать бренд?
– Как вы знаете, в Бразилии у меня есть любительский футбольный клуб. А через два года хочу начать производить красивую спортивную форму "Arigooll". Чтобы дарить ее.
– Семину подарите?
– Конечно! И совсем скоро. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Напомним, 32-летний Ари получил травму крестообразных связок в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) и пропустил остаток первой части сезона.
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