Ари вернулся в Москву

Нападающий "Локомотива" Ари вернулся в из Италии в Москву, где продолжит восстановление после травмы колена. Форвард будет заниматься в медицинском центре в Баковке.

Напомним, Ари получил травму колена в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). Ожидается, что футболист пропустит порядка четырех месяцев.

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