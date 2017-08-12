20:03 | Футбол — РФПЛ

Ари вернулся в Москву


Нападающий "Локомотива" Ари вернулся в из Италии в Москву, где продолжит восстановление после травмы колена. Форвард будет заниматься в медицинском центре в Баковке.

Напомним, Ари получил травму колена в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). Ожидается, что футболист пропустит порядка четырех месяцев.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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