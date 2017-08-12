Ари вернулся в Москву

Нападающий "Локомотива" Ари вернулся в из Италии в Москву, где продолжит восстановление после травмы колена. Форвард будет заниматься в медицинском центре в Баковке.
Напомним, Ари получил травму колена в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). Ожидается, что футболист пропустит порядка четырех месяцев.
"У каждого воина должен быть шрам". Ари показал колено после операции
Ари уже в Москве!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 12 августа 2017 г.
Нападающий восстанавливается в медицинском центре в Баковке ✌🏻 pic.twitter.com/qJUCaTfxab