18:09 | Футбол — РФПЛ

Ари: В России проще всего заводить друзей благодаря выпивке

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Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о роли алкоголя в России. Он отметил, что выпивка помогает заводить друзей

"Благодаря футболу заводить друзей проще. Я подружился с несколькими россиянами из нашей команды, но на это ушло некоторое время. Я не пью, но выпивка - это, несомненно, лучший способ завести друзей здесь, потому что русские любят водку.

Я видел несколько ситуаций, когда они пили каждый день. Я думаю, что они привыкли к этому", - цитирует бразильца O Globo.

Напомним, 32-летний Ари выступает за "Локомотив" с 2017 года. Ранее он также выступал за "Краснодар" и "Спартак". В России он играет с 2010 года.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

А потом они тебя грабят или у тебя хату чистят. ((((:

18:47

Храбрец*

Ари, ВЕЗДЕ проще всего заводить "друзей", благодаря выпивке, мальчик. Хоть в Англии, хоть в Германии..

18:41

клад555

Ну сейчас начнется!

18:32

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