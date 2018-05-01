Ари: В России проще всего заводить друзей благодаря выпивке

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о роли алкоголя в России. Он отметил, что выпивка помогает заводить друзей

"Благодаря футболу заводить друзей проще. Я подружился с несколькими россиянами из нашей команды, но на это ушло некоторое время. Я не пью, но выпивка - это, несомненно, лучший способ завести друзей здесь, потому что русские любят водку.

Я видел несколько ситуаций, когда они пили каждый день. Я думаю, что они привыкли к этому", - цитирует бразильца O Globo.

Напомним, 32-летний Ари выступает за "Локомотив" с 2017 года. Ранее он также выступал за "Краснодар" и "Спартак". В России он играет с 2010 года.