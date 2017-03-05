Ари: "В матче с "Крыльями" хотел показать, для чего я пришел в "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Ари признался, что у него нет секрета, благодаря которому ему удалось оформить дубль в матче 18-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:0). Также он отметил, что его больше волнуют командные успехи, чем личная статистика.

- Вы впервые вышли в стартовом составе и сразу забили два гола. В чем секрет?

– Секретов нет. Я уже говорил, что меня очень тепло приняли в "Локомотиве", - цитирует пресс-служба клуба Ари. Матч с "Крыльями Советов" это подтвердил.

– Оба гола произвели впечатление!

– Миранчук и Фернандеш сделали отличные передачи. Я не проводил зимние сборы с командой, но уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгрались. Впереди матчи с сильными соперниками. Здорово, что "Локомотив" подходит к ним в хорошем настроении.

– После игры с "Тосно" Семин говорил, что вы обязаны использовать свои моменты. Критика подействовала?

– Всегда выкладываюсь на поле и играю с самоотдачей. Хотел показать, для чего я пришел в "Локомотив". Конечно, я доволен, что удалось забить два гола. Спасибо товарищам.

– Сколько хотите забить до конца сезона?

– Не беспокоюсь о статистике, а просто играю на команду. Конечно, нужно забивать в каждом матче, но если показывать командный футбол, голы сами придут.