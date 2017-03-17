16:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ари: "Уходил из "Спартака" не из-за Карпина, а из-за проблем с контрактом"

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Нападающий "Локомотива" Ари вспомнил свое выступление за "Спартак" и заявил, что у него с бывшим наставником красно-белых Валерием Карпиным были частые споры после поражений. Однако футболист отметил, что Карпин добрый и общительный человек.

– У нас бывали дискуссии, жаркие споры – особенно после поражений, – цитирует сайт "Локомотива" Ари. – Я могу ошибаться, но мне всегда казалось, что Карпин обращал на мои ошибки внимания больше, чем на ошибки других. Может быть, он просто более требователен к иностранцам. О Карпине остались очень хорошие впечатления. Он добрый, общительный. После побед давал дни отдыха. Мы вовремя получали премии.

– То есть из "Спартака" вы ушли не из-за разногласий с тренером.

– Дело было не в тренере, а в проблемах с продлением контракта. Пока там все решалось – я перестал попадать в основной состав. А вот с этим смириться я уже не мог. Никаких обид на Карпина не осталось, все плохое уже забыто.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14984

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КОММЕНТАРИИ (2)
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delacrua

прости...ка больше о нем ничего сказать не могу. об аре.

17:34

Exsorsist

Обычная история. Много хотел, - мало давал.

17:13

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