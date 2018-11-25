Ари: "У меня есть большое желание продолжать играть за Россию"

Нападающий "Краснодара" Ари после победы над "Арсеналом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России рассказал о своих впечатлениях от дебюта в сборной России, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Отдал голевую передачу и не забил? Забивать голы - это классно, но 3 очка важнее, - отметил Ари.

- Каково выступать за сборную России?

- Атмосфера была очень хорошей, как и в нашей команде. Единственное, в "Краснодаре" я уже сыгран со своими товарищами, а в сборной мне было тяжелее войти в игру, но я всем доволен. У меня есть большое желание продолжать играть.

- Как партнеры приняли вас в сборной?

- С некоторыми игроками из "Локомотива" и "Динамо" я был знаком. Все приняли с уважением, мы очень хорошо общаемся. Все нормально.

- Насколько вам помогло то, что в сборной были еще бразильцы?

- Конечно, была большая поддержка со стороны этих людей. Тем более для меня, как человека, который первый раз был приглашен в сборную России. Чем обусловлено такое внимание к бразильцам со стороны сборной? Все уже получили российский паспорт, и это позитивный момент, что они могут играть за сборную.