Ари: "У меня было предложение от китайского клуба"

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал, как состоялся его переход в клуб. Бразилец отметил, что у него был вариант с одним из китайских клубов, но в итоге он перешел в московский клуб.

– Как состоялся ваш переход в "Локомотив"?

– Все произошло очень быстро, в течение одного дня. Я знал, что "Локомотив" проявил ко мне интерес. Из клуба со мной связались, были со мной в контакте, и я очень рад, что сейчас нахожусь в этом клубе. Хочу поблагодарить совет директоров и президента "Локомотива" за это решение. Меня очень тепло здесь встретили, поэтому я очень счастлив.

– Вам важно было перейти именно в "Локомотив" или хотели уйти в любую команду?

– У меня было предложение от одного китайского клуба. Я мог уйти туда. "Краснодар" пообещал отпустить меня в Китай. А второй вариант – это был "Локомотив". Получилось так, что я оказался в московском клубе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)