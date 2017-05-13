Ари: "Теперь нужно взять у Лоськова автограф"

Нападающий "Локомотива" Ари после матча 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (4:0) поделился впечатлениями от игры с Дмитрием Лоськовым. Для 43-летнего полузащитника эта встреча стала последней в карьере. Он провел на поле 12 минут.

– После великолепного финала хотели добиться победы и порадовать болельщиков. Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола, – цитирует Ари официальный сайт "Локомотива".

– Как вам игра с Лоськовым?

– Большая честь сыграть с ним. К сожалению, он провел не так много времени, как хотелось бы, но оказаться с ним на поле было приятно. Теперь нужно взять у Лоськова автограф (смеется).