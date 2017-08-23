Ари сможет приступить к индивидуальным тренировкам через месяц

Нападающий "Локомотива" Ари отметил, что, если восстановление от травмы будет проходить в плановом режиме, он сможет приступить к тренировкам по индивидуальной программе через месяц. Он также добавил, что его не пугают мысли о конкуренции с новичком команды Эдером.

Напомним, 31-летний Ари получил травму колена в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). Сегодня железнодорожники сообщили об аренде форварда Эдера из "Лилля", контракт с которым рассчитан до конца сезона.

– Сейчас я прохожу курс восстановления после полученной травмы. Все идет достаточно хорошо: врачи дают оптимистичный прогноз и постепенно увеличивают нагрузки, – приводит ТАСС слова Ари. - Точно могу сказать, что пропущу старт Лиги Европы, но уверен, что если все будет нормально, то смогу приступить к тренировкам по индивидуальной программе через месяц.

Эдер? Я профессионал, поэтому мысли о конкуренции меня не пугают. Моя главная задача – поскорее вернуться на поле и продолжать помогать "Локомотиву".