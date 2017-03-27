Ари: "Шалимов меня невзлюбил, но не было возможности обо всем рассказать Галицкому"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" раскрыл причины своего ухода из "Краснодара". По словам форварда, его невзлюбил главный тренер команды Игорь Шалимов. Бразилец надеется, что больше не вернется в состав "быков".
– "Локо" арендовал вас до лета. Допускаете, что вернетесь к "быкам"?
– В "Локомотиве" обрел себя прежнего. Забиваю голы, получаю удовольствие. И скажу честно: надеюсь, клубы договорятся о полноценном трансфере и возвращаться не придется. При этом хочу выразить восхищение Сергеем Галицким. Президент "Краснодара" создал великолепную инфраструктуру, выстраивает все по уму.
– Что же вас тогда смущает? Или кто?
– Главный тренер и генеральный директор. Шалимов меня невзлюбил, еще когда он работал помощником Кононова. К сожалению, у меня не было возможности рассказать обо всем Галицкому, до него явно доносили информацию однобоко, настроили против меня. Но если придется вернуться в "Краснодар", то первым делом добьюсь личной встречи с президентом. (Филипп ПАПЕНКОВ)
spartak ekspress
maxscorp78 результаты и так видны, вместо борьбы за чемпионство опять 4 место
12:17
maxscorp78
Шалимар как тренер пока никто....на фарте выезжает и давней дружбе с владельцем клуба....ждем, так сказать, реальных результатов
09:29
Спринт
Ари еще в Спартаке не отличался стремлением в полную силу тренироваться, по бразильскому методу - вы слабые тренируйтесь, а я сильный играть буду. Ни один нормальный тренер такого в команде держать не будет, иначе и другие будут халтурить на тренировках.
03:51
Byram
невзлюбил - слитно пишется.
01:12
Очень плохой мальчик
А за что тебя было любить?Ты у Шалимова один матч играл, а следующие 5 валял дурака.
00:57