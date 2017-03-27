Ари: "Шалимов меня невзлюбил, но не было возможности обо всем рассказать Галицкому"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" раскрыл причины своего ухода из "Краснодара". По словам форварда, его невзлюбил главный тренер команды Игорь Шалимов. Бразилец надеется, что больше не вернется в состав "быков".

– "Локо" арендовал вас до лета. Допускаете, что вернетесь к "быкам"?

– В "Локомотиве" обрел себя прежнего. Забиваю голы, получаю удовольствие. И скажу честно: надеюсь, клубы договорятся о полноценном трансфере и возвращаться не придется. При этом хочу выразить восхищение Сергеем Галицким. Президент "Краснодара" создал великолепную инфраструктуру, выстраивает все по уму.

– Что же вас тогда смущает? Или кто?

– Главный тренер и генеральный директор. Шалимов меня невзлюбил, еще когда он работал помощником Кононова. К сожалению, у меня не было возможности рассказать обо всем Галицкому, до него явно доносили информацию однобоко, настроили против меня. Но если придется вернуться в "Краснодар", то первым делом добьюсь личной встречи с президентом. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полное интервью Ари