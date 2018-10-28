Ари: "С первых минут "Краснодар" чувствовал усталость"

Форвард "Краснодара" Ари – о матче с ЦСКА (2:1) в 12-м туре чемпионата России.

- Думаю, с первых минут матча команда чувствовала усталость. У меня тоже была усталость из-за того, что у нас такой календарь, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер". - Во втором тайме нам удалось найти ритм и забить. Нашей целью было набрать три очка. Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, ЦСКА играл дома при поддержке болельщиков, но нам удалось заработать три очка. Мурад Мусаев наблюдал за матчем с трибун и в перерыве помог нам, настроил команду. Он был с нами. Возможно, мы в последнее время немного потеряли концентрацию, но благодаря этой победе мы вернем себе игровой ритм.

Все о чемпионате России – здесь.