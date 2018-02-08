Ари рассчитывает получить паспорт гражданина России в марте

Нападающий "Локомотива" Ари отметил, что подал документы на российский паспорт. По словам форварда, паспорт должен быть готов в марте.

– Я сейчас жду, но не знаю, когда получу паспорт, – цитирует ТАСС Ари. – Думаю, к возобновлению чемпионата, в марте, он будет готов. Документы поданы, сейчас он готовится.

Напомним, что согласно правилам ФИФА, для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России семь лет - с 2010 по 2013 год он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар".