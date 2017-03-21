Ари: "Рад вернуться в Москву, она стала для меня вторым домом"

Форвард "Локомотива" Ари, ставший автором гола в матче 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1) подчеркнул в интервью "Известиям", что рад вернуться в Москву. Экс-игрок красно-белых перешел в состав железнодорожников из "Краснодара".

– Рады вернуться в Москву?

– Очень! Я провел в этом городе довольно много времени, Москва стала для меня вторым домом. Тут мне нравится, пожалуй, все: это крупный высокоразвитый мегаполис. Главный минус Москвы – здесь очень много машин и бесконечные пробки. В Краснодаре, конечно, теплее и трафик там не такой сильный, как в столице. Безусловно, такие климатические условия для меня более приемлемы. Но моим близким уже привычнее тут.

– База ФК "Краснодар" считается одной из лучших в Европе. Как вам тренировочные условия в "Локомотиве"?

– В целом база "Краснодара" действительно очень хорошая. Это правда, что она – одна из лучших в Европе. Руководство клуба оборудовало ее по последнему слову техники, там много передовых тренажеров, которых нет даже у некоторых ведущих команд Европы. Инфраструктура на потрясающем уровне, для игроков созданы все условия. Но и у "Локомотива" тоже очень хорошая база, а также замечательный тренерский состав – с нами работают отличные специалисты. Так что в плане тренировочных условий больших различий нет.