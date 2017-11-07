Ари прошел контрольное медобследование в Риме и получил футболку Тотти

Нападающий "Локомотива" Ари прошел контрольное медобследование в римской клинике "Вилла Стюарт". В ней ему была сделана операция на колене после июльской травмы. На днях форвард вернулся в Россию и приступил к тренировкам в составе железнодорожников.

В клинике Ари получил в подарок футболку бывшего капитана "Ромы" Франческо Тотти.

В текущем сезоне Ари принял участие только в двух матчах чемпионата России. В игре с ЦСКА (3:1), в которой он и получил травму, форвард забил гол и сделал результативную передачу.