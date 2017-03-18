Ари: "Приятно забивать "Спартаку"

Нападающий "Локомотива" Ари после ничьей со "Спартаком" в матче 20-го тура чемпионата России (1:1) признался, что немного расстроен, так как красно-зеленые вели в счете по ходу встречи, но не выиграли. Также он отметил, что ему приятно забивать голы в ворота красно-белых, за которых он выступал ранее.

– Всегда приятно забивать в матчах против таких топовых команд, как "Спартак", – приводит пресс-служба клуба слова Ари. – Тем более приятно забивать "Спартаку", о котором у меня остались хорошие воспоминания. Хотелось бы посвятить гол Дмитрию Тарасову, у которого сегодня день рождения.

Знал, что игра будет очень тяжелой. Мы вели в счете, но к сожалению, упустили три очка. "Локомотив" очень серьезно тренировался эту неделю. Что касается гола, то я очень хорошо знаю защиту "Спартака" и их манеру игры, поэтому стараюсь играть позиционно. У меня был еще один момент, поэтому мог забить еще один гол, если бы принял мяч. Эмоции? Может быть я немного грустен, так как упустили три очка, хотя вели в счете. Тем не менее, "Спартак" идет на первом месте, поэтому сегодняшний результат отражает соотношение сил. Все закономерно.