Ари показал ногу, пострадавшую в стыке с Промесом

Нападающий "Краснодара" Ари показал ногу, пострадавшую в стыке с форвардом "Спартака" Квинси Промесом в матче 4-го тура РПЛ между этими командами (0:1).

Напомним, бразилец столкнулся с игроком "Спартака" в штрафной площади красно-белых на 90-й минуте матча и стал требовать пенальти. Однако одиннадцатиметровый не был назначен, а Ари был удален за удар головой в челюсть защитнику москвичей Самюэлю Жиго.

А вот Ари показывает, куда наступил Промес pic.twitter.com/hTPLeOtCNJ – Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 19 августа 2018 г.

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после четырех матчей. Следующую игру "быки" проведут против "Оренбурга".

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