20:05 | Футбол — РПЛ

Ари показал ногу, пострадавшую в стыке с Промесом


Нападающий "Краснодара"  Ари показал ногу, пострадавшую в стыке с форвардом "Спартака"  Квинси Промесом в матче 4-го тура РПЛ между этими командами (0:1). 

Напомним, бразилец столкнулся с игроком "Спартака" в штрафной площади красно-белых на 90-й минуте матча и стал требовать пенальти. Однако одиннадцатиметровый не был назначен, а Ари был удален за удар головой в челюсть защитнику москвичей Самюэлю Жиго.

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после четырех матчей. Следующую игру "быки" проведут против "Оренбурга".

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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