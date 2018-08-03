09:55 | Футбол — РПЛ

Ари показал, как ему делают депиляцию


Форвард "Краснодара" Ари выложил в Инстаграме видео, где ему делают депиляцию ног.

29 июля игрок не принял участие матче 1-го тура Российской премьер-лиги с "Рубином" (1:2). 26 июля бразилец Ари получил гражданство России, отметив это событие танцами и нецензурной лексикой

Ари выступает в России с 2010 года. 

 


 

 

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