Ари показал, как ему делают депиляцию

Форвард "Краснодара" Ари выложил в Инстаграме видео, где ему делают депиляцию ног.

29 июля игрок не принял участие матче 1-го тура Российской премьер-лиги с "Рубином" (1:2). 26 июля бразилец Ари получил гражданство России, отметив это событие танцами и нецензурной лексикой

Ари выступает в России с 2010 года.

Счастливый Ари после депиляции pic.twitter.com/A3YGWoqta3 – Илья Ерофеев (@erofeev26) 3 августа 2018 г.



