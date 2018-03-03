Ари: "Подожду паспорт еще два месяца"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" накануне матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" рассказал о том, как обстоят дела с получением российского паспорта. Бразильцу придется подождать еще около двух месяцев.

– Вы не раз говорили, что скоро получите российский паспорт. Когда же?

– Пока не получил. Думаю, вопрос решится совсем скоро.

– Скоро – это в марте?

– Возможно, придется подождать чуть дольше, месяца два. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится завтра, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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