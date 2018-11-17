Ари ответил на критику Павлюченко

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари в интервью championat.com прокомментировал критику со стороны экс-форварда национальной команды Романа Павлюченко. Бывший футболист в резкой форме высказался о бразильце и его вызове в сборную.
– Вы – первый темнокожий футболист в сборной России. Чувствуете, что сотворили что-то историческое?
– Нет. Россия уже давно стала интернациональной страной. Сюда приезжает много туристов. Особенно после ЧМ-2018. Иностранцы говорят, что хотят вернуться сюда снова.
– Есть и недовольные вашим вызовом в сборную. Экс-нападающий сборной России Павлюченко заявил, что не будет смотреть матчи нашей национальной команды, пока вы в составе. Все из-за той драки в матче "Локо" – "Урал".
– У всех бывает, что ты разъярен и не контролируешь себя. Конечно, я не рад, что произошла та драка. Я извинился. Каждый имеет право оценивать ту ситуацию, как считает нужным. Я же лишь наслаждаюсь попаданием в сборную.
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https://www.championat.com/football/article-3599803-ari--o-rossii-stanislave-cherchesove-pavle-mamaeve-i-vladimire-putine.html