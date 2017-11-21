Ари отправится в Бразилию в декабре с началом отпуска

Бразильский нападающий "Локомотива" Ари отправится на родину в декабре, когда у него начнется отпуск. Ранее форвард заявил, что в этом году уже не сыграет и скоро уедет в Бразилию продолжать восстановительные тренировки.

– Ари успешно восстанавливается после операции в Москве, даже подключился к общей группе, – приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу железнодорожников. – Впрочем, его участие в ближайших матчах не планируется. Что касается слов Ари об отъезде в Бразилию, то это случится в декабре, с началом отпуска.

31-летний Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля.

Ари выступает в России семь лет – с 2010 по 2013 год он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар". За российские клубы в различных турнирах форвард провел 239 матчей и забил 70 голов.

"Локомотив" завершит первую часть сезона 11 декабря в Санкт-Петербурге – матчем 20-го тура чемпионата России против "Тосно".

Юрий Семин: "Ари отправляется в Бразилию? Пусть улетает"