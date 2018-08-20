Ари – о судействе: "Я в России 8 лет и прекрасно знаю, как все происходит"

Нападающий "Краснодара" Ари дал комментарий "СЭ" по поводу судейства в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). 32-летний форвард был удален с поля в концовке встречи.

– Досадное удаление на горячую голову, – сказал Ари. – Еще до того эпизода защитник "Спартака" не раз меня бил. Судья был близко к тем эпизодам, но нарушения правил не фиксировал. Хотя игрок "Спартака" все время провоцировал. И вот когда судья не дал пенальти, а Жиго пошел на меня, то я потерял голову. Понимаю, кто находится не на поле, думает, что все так просто и спокойно. Но по тому, как развивался матч, как давил судья, невозможно было обойтись без эмоций.

А что до судейства, печально, что так происходит. Чемпионат ведь постоянно развивается, и уровень футбола и игроков в целом растет. Но я тут уже 8 лет и знаю прекрасно, как все происходит.

В прошлом году за явный фол против другого нападающего "Краснодара", Смолова, не поставили пенальти, а его самого дисквалифицировали. Теперь правила нарушили на мне – и снова нет 11-метрового, а меня теперь тоже дисквалифицируют…

Хочется попросить, чтобы такого не происходило, и чтобы у нас был честный футбол, чтобы выигрывал лучший, тот, кто больше работал на поле и действительно заслужил победу. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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