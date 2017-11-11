Ари: "Никто не даст гарантий, что я попаду в сборную России"

Нападающий "Локомотива" Ари заверил, что в следующем году он должен получить российский паспорт. Форвард отказался обсуждать свои перспективы в сборной России. Ари играет в России с 2010 года, в текущем сезоне он из-за травмы принял участие только в двух матчах премьер-лиги. В поединке с ЦСКА (3:1) он забил гол и сделал результативный пас.

– Вы должны получить российское гражданство ко второй части сезона. Как с этим идут дела? Увидим ли мы вас на чемпионате мира в составе сборной России?

– Пока я занят восстановлением, добавить к тому, что я уже говорил, мне нечего. Уже в следующем году рассчитываю получить новый паспорт. Думаю, с этим все будет нормально. А все вопросы о сборной уместно адресовать тренеру. Я гарантий никаких не даю, и никто их не даст. (Александр МУЙЖНЕК)

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