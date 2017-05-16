Ари не полетел на матч с "Уралом"

Нападающий "Локомотива" Ари не полетел с командой на матч 29-го тура чемпионата России с "Уралом". Напомним, что в финале Кубка России, состоявшемся 2 недели назад с участием этих же команд, бразилец стал участником драки в конце матча, а капитан "Урала" Артем Фидлер в интервью "СЭ" заявил следующее: "Уверен, Ари сюда никогда не приедет. А если окажется в нашем городе, то будет здорово".

– По какой причине не полетели на выезд? – вопрос Ари.

– Это решение тренера, не хочу его комментировать.

– Президент "Локомотива" заявил о намерении клуба выкупить ваш трансфер у "Краснодара". Как прокомментируете?

– Не имею права комментировать, потому что официально ко мне никто не обращался. Я просто не знаю ситуации. (Сергей ЕГОРОВ)

КДК дисквалифицировал Фидлера, Манучаряна и Ари на 6 матчей Кубка России //

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будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России