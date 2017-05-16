Ари не полетел на матч с "Уралом"

Нападающий "Локомотива" Ари не полетел с командой на матч 29-го тура чемпионата России с "Уралом". Напомним, что в финале Кубка России, состоявшемся 2 недели назад с участием этих же команд, бразилец стал участником драки в конце матча, а капитан "Урала" Артем Фидлер в интервью "СЭ" заявил следующее: "Уверен, Ари сюда никогда не приедет. А если окажется в нашем городе, то будет здорово".
– По какой причине не полетели на выезд? – вопрос Ари.
– Это решение тренера, не хочу его комментировать.
– Президент "Локомотива" заявил о намерении клуба выкупить ваш трансфер у "Краснодара". Как прокомментируете?
– Не имею права комментировать, потому что официально ко мне никто не обращался. Я просто не знаю ситуации. (Сергей ЕГОРОВ)
КДК дисквалифицировал Фидлера, Манучаряна и Ари на 6 матчей Кубка России //
Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //
Дисквалификации в матче "Локомотив" – "Урал"
будут распространяться только на Кубок России //
Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России
vilgun
трус
22:54
shpasic
ахахаха, Палыч-то балабол! видимо, в президенты РФС метит!))
22:38
баламошка
Шпалыч правильно сделал, но зачем он до этого говорил что Ари сыграет с Уралом? Или забыл уже из-за старости что недавно говорил?
22:35