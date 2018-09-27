Ари: "Не испытывал особого давления из-за того, что долго не забивал"

Форвард "Краснодара" Ари рассказал, как он относился к длительному времени без забитых мячей.

- Я не забивал практически год. Но, честно говоря, какого-то особого давления от этого не испытывал. Я реально смотрю на вещи. Просто так вышло, что я долго оставался вне игры, - сказал футболист в интервью официальному сайту клуба. - У меня была серьезная травма. Я восстанавливался. Потом я сыграл один матч и получил дисквалификацию еще на три игры. Получилось, что мне удалось забить в третьем по счету матче, в котором я принял участие, и я очень этому рад. Это мотивирует меня на дальнейшие игровые свершения.

В текущем сезоне 32-летний форвард забил два мяча в трех матчах чемпионата России.

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