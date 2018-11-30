Ари назвал цели "Краснодара" на оставшиеся до зимней паузы матчи

Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что его команда хочет выиграть все оставшиеся до зимней паузы встречи. 32-летний форвард также добавил, что собирается набрать как можно больше очков по системе "гол+пас".

- В двух матчах премьер-лиги, оставшихся до перерыва, меня устроят только две победы – дома при поддержке своих болельщиков мы должны брать максимум очков, - приводит слова Ари официальный сайт "Краснодара". - В Лиге Европы нам необходимо обыграть "Акхисар", и если "Севилья" не проиграет "Стандарду", это гарантирует нам выход в 1/16 финала. Но и в кубковом поединке с "Ростовом" тоже нужно сыграть удачно, потому что мы хотим побороться за Олимп-Кубок России.

Как я себя настраиваю на игры с аутсайдерами? Я – нападающий, и выхожу на поле, чтобы сделать свою работу – набрать как можно больше очков по системе "гол + пас". Это и есть для меня лучшая мотивация.

"Краснодар" занимает 2-е место в премьер-лиге, имея в активе 29 очков после 15 туров.

Все о чемпионате России - здесь