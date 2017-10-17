Ари намерен восстановиться от травмы к 25 ноября

Нападающий "Локомотива" Ари сообщил, что врачи довольны темпами его восстановления от травмы крестообразной связки правого колена, полученной в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). Бразильский форвард отметил, что изменение погоды является единственным минусом в процессе реабилитации.

- Чувствую себя намного лучше с каждым днем, - цитирует ТАСС Ари. - Я активно занимаюсь по индивидуальной программе и работаю с медицинским персоналом. Врачи наблюдают положительную динамику и очень довольны ходом восстановления. Не хотелось бы пока загадывать точные сроки восстановления, но я рассчитываю полностью восстановиться к 25 ноября.

Единственный минус в ходе восстановления - погода за окном. Характер травмы предполагает отсутствие резких перепадов температур, но, повторюсь, я с каждым днем работаю над своим восстановлением и хочу как можно скорее выйти на поле и помочь команде.