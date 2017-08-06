Ари намерен вернуться к индивидуальным тренировкам в октябре

Нападающий "Локомотива" Ари, продолжающий восстановление от травмы крестообразной связки правого колена, признался, что с каждым днем все больше хочет начать играть. Ранее сообщалось, что форвард, на этой неделе перенесший операцию, сможет вернуться в строй через четыре месяца.

Напомним, Ари получил травму в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).

- С каждым днем все больше и больше хочу вернуться на поле, - цитирует ТАСС Ари. - Я усердно работаю над восстановлением, и если все пройдет хорошо, то в октябре приступлю к индивидуальным тренировкам.

Победа над "СКА-Хабаровск"? Старт отличный, но сейчас рано говорить о чемпионском графике. Впереди нашу команду ждут сложные игры. Очень жаль, что я не смогу в них помочь, но, думаю, "Локо" все по силам.

В четырех матчах чемпионата России "Локомотив" одержал четыре победы и возглавляет турнирную таблицу. В 5-м туре железнодорожники на выезде сыграют с "Рубином". Игра состоится 9 августа, начало - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.