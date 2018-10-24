Ари намерен стать "новым Галицким"

Форвард Ари признался, что хочет стать чемпионом России в составе "Краснодара". Также 32-летний игрок рассказал об управлении клубом серии D чемпионата Бразилии "Униклиник".

– Моя цель – стать чемпионом России еще и с "Краснодаром", войти в историю этого клуба. В дальнейшем я хотел бы стать "новым Галицким" – помогать ребятам, как в Бразилии, так и по всему миру развиваться в мире футбола, - сказал Ари в эфире телеканала "Россия 24". - На данный момент мы развиваем футбольную школу в Бразилии.

Моя команда играет в четвертом дивизионе. У команды есть и молодежные составы. В дальнейшем в планах развитие инфраструктуры школы, постройка баз и полей для нее.

Главная мечта – построить свой стадион для команды. После окончания футбольной карьеры у меня в планах есть открытие футбольной школы и в России.