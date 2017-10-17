Ари: "Надеюсь получить российский паспорт к старту второй части чемпионата"

Нападающий "Локомотива" Ари рассчитывает получить гражданство Российской Федерации к началу второй части чемпионата России. Отметим, что первенство возобновится после зимней паузы в начале марта 2018 года.

- Не могу пока говорить точно, когда это произойдет, - цитирует ТАСС Ари. - Процесс получения гражданства проходит в штатном режиме, сложностей пока нет. Рассчитываю, что смогу получить российский паспорт к старту второй части чемпионата России.

По правилам ФИФА игрок, у которого нет родственников из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет для того, чтобы получить гражданство. Ари начал свои выступления в России в 2010 году за "Спартак", в 2013 году он перебрался в "Краснодар". В феврале текущего года бразилец был арендован "Локомотивом". За семь лет в России Ари провел 239 матчей во всех турнирах и забил 70 голов.

Напомним, в 2015 году российское гражданство получил одноклубник Ари - вратарь Гильерме.