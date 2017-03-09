Ари надеется остаться в "Локомотиве"

Форвард Ари не собирается возвращаться в "Краснодар", сообщают "Известия". Футболист не готов идти на понижение зарплаты в краснодарской команде и надеется сменить клубную прописку летом. Одним из главных вариантов игрока называется "Локомотив", за который он будет выступать до конца сезона на правах аренды.

– Сейчас никто не знает точно, как все сложится, – сказал Ари. – Но если у меня будет шанс остаться в "Локомотиве", я хотел бы продолжить выступать за этот клуб.

Как отмечает издание, железнодорожники с большой долей вероятности постараются выкупить игрока. "Краснодар" не будет сопротивляться уходу бразильца и готово к диалогу. В составе "Локомотива" Ари провел два матча, в которых забил два мяча. В текущем сезоне чемпионата России на его счету 6 голов и 3 передачи в 12 встречах.