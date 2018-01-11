Ари: "Матч со "Спартаком" будет как финал"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" отметил, что матч 21-го тура чемпионата России со "Спартаком"​ будет похож на финал. Красно-зеленые лидируют в турнирной таблице, а красно-белые идут на втором месте.

– Я в России уже почти восемь лет. И никогда пока не был чемпионом, - говорит Ари. - Кубок в прошлом году стал моим первым трофеем. Поэтому я, конечно, мечтаю выиграть золото. Но говорить об этом рано. В начале сезона все твердили, что "Зенит" не догнать, а ближе к зиме вон как вышло. Так что не стоит сейчас болтать. Надо работать. Матчей впереди полно.

– В первом же весеннем туре вас ждет встреча со "Спартаком".

– О да! Этот матч – как финал. Важнейший! А для меня особенно. В последнем матче со "Спартаком" не играл, но теперь буду готов. Важно, что мы играем дома. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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