Ари: "Локомотив" играл отвратительно"

Нападающий "Локомотива" Ари после поражения в домашнем матче 10-го тура премьер-лиги от "Амкара" (0:1) подчеркнул, что форварду Эдеру нужно время, чтобы адаптироваться.

- "Локо" сегодня играл отвратительно, - сказал Ари. - Пропустил быстрый первый гол. Ребята не были сконцентрированы. Нельзя так проигрывать дома. "Краснодар" теперь поднялся на второе место. Мы должны были побеждать. Будем ждать "разбора полетов" от Семина.

- Как оцените Эдера?

- Португальцу непросто играть в России. В частности, сегодня ему противостояли мощные защитники. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. Но Эдер будет прибавлять от матча к матчу. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"