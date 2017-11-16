Ари: "Лидерство "Локомотива" – закономерно"

Форвард "Локомотива" Ари в интервью "Известиям" заявил, что не видит никакой случайности в том, что железнодорожники идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Футболист отметил, что команде нужно занимать своей работой и не кричать о чемпионстве.

– Ожидали, что "Локомотив" окажется на первом месте?

– Мы очень хорошо начали сезон. "Локо" и до моей травмы был на первой строчке турнирной таблицы. К сожалению, мы проиграли несколько матчей не самым сильным командам. Однако затем набрали важные очки в играх с принципиальными соперниками. Мы вошли в хороший ритм и нужно двигаться в этом направлении. При этом важно оставаться спокойными, не задирать нос и не кричать, что мы чемпионы. Надо быть скромнее и заниматься своей работой.

– Не обидно, что многие воспринимают "Локомотив" как неожиданного или даже случайного лидера?

– Мы прекрасно понимаем, что это не так. Если проанализировать статистику, все наши действия на футбольном поле, станет очевидно, что мы занимаем именно то место, которого заслуживаем. Тут нет никакой случайности. Лидерство "Локомотива" – закономерно.