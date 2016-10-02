Ари: "Краснодар" немного устал"

Нападающий Ари после победы над "Рубином" (1:0) в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги заявил, что его команда чувствует усталость из-за напряженного графика. По словам Ари, пауза в чемпионате на матчи национальных команд пойдет всем на пользу, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Я чувствую, что нахожусь в хорошей физической форме, – отметил Ари. – Мы на хорошей ноте закончили свою гонку на старом стадионе, какой и была установка тренера. Я хочу поздравить свою команду с победой.



– Вас заменили во втором тайме. Получили травму?



– Нет. Тренерский штаб беспокоился, что я получу красную карточку. Но самое главное, что команда завоевала 3 очка.



– Вы уже несколько матчей выступаете под руководством Шалимова. Чем его тренировки отличаются от занятий Кононова?



– Да, есть определенные различия. Мы больше играем, больше прессингуем, больше пасуем в группу атаки. Я сейчас вернулся на свою позицию, где играл раньше.



– Показалось, что вы выглядели тяжелее, чем в матче с "Ниццей". "Краснодар" просто уже устал?



– В принципе мы сыграли так же, как с "Ниццей", было очень много прессинга с нашей стороны. Мы контролировать мяч, пытались зацепиться за него, играть вперед. Возможно, команда немного устала, и это стало причиной, почему так играли.



– Команде нужен тот перерыв, который будет в связи с матчами сборных?



– Да, я думаю, для всего российского чемпионата эта пауза будет полезной.